Путін озвучив втрати Росії: в ISW пояснили наскільки ці дані правдиві

За даними аналітиків, диктатор припустив, що у бойових діях в Україні щомісяця гинуть 5 тисяч росіян. З огляду на стандартне співвідношення поранених до вбитих як три до одного, щомісяця поранень зазнають близько 15 тисяч військовослужбовців РФ.

ISW не має змоги підтвердити озвучені Путіним дані втрат, але ця кількість збігається з нижньою межею повідомлень України про втрати армії агресора.

Командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк ще на початку травня зазначив, що російські війська щомісяця втрачають від 25 до 30 тисяч убитими і пораненими.

В середині січня цього року заступник начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) України Вадим Скібіцький повідомив, що Росія вербує близько 30 тисяч осіб на місяць.

У квітні очільник московського Центру аналізу стратегій і технологій, член цивільної консультативної ради при Міністерстві оборони РФ Руслан Пухов також стверджував, що криптомобілізаційні кампанія держави-агресора набирає близько 30 тисяч нових військовослужбовців щомісяця.

Водночас, у звіті ISW зазначається, що російські офіційні особи занепокоєні зниженням темпів вербування напередодні запланованого наступу влітку 2024 року. Також невідомо чи вдалося Міноборони Росії зберегти рівень вербування на рівні 30 тисяч осіб щомісячно.

Крім того, за останні кілька місяців росіяни створили більш стійкий апарат генерації сил для поточних наступальних операцій й почали активніше формувати резерви оперативного і стратегічного рівня.

В цей період російські війська використовували свою ініціативу на всьому театрі бойових дій в Україні для диктування темпу бойових дій, який би спричиняв втрати, приблизно рівні або трохи менші за втрати новостворених сил.

"Це дозволило російським військам негайно поповнювати втрати на фронті та підтримувати загальний темп наступу в Україні. Водночас такі дії запровадили обмеження щодо того, до якої міри російські війська можуть інтенсифікувати наступальні дії на кожному окремо взятому напрямку", - йдеться у звіті ISW.

За даними аналітиків, незначна кількість додаткових новостворених сил, які не одразу відправилися на фронт у статусі підкріплення, дозволила російським військам поступово сформувати оперативні резерви.

На початку травня генерал-лейтенант Павлюк заявив, що російські війська мають намір підготувати ще близько 100 тисяч військовослужбовців для участі в наступальних операціях у червні та липні цього року, а до кінця 2024 року підготувати ще 300 тисяч військовослужбовців.

"ISW продовжує оцінювати, що, ймовірно, погано підготовлені і оснащені російські резерви оперативного і стратегічного рівня, навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого ешелону або як експлуатаційні сили другого ешелону, здатні провести широкомасштабні наступи у 2024 році, якщо українські сили матимуть засоби для захисту", - йдеться у звіті.