У ГУР пояснили, чи справді росіяни зосередили в Україні та на кордоні 550 тисяч солдатів
Росія зосередила на кордоні та на окупованих територіях України близько 550 тисяч загарбників. Але йдеться не лише про солдатів, але й про ФСБ та інші воєнізовані підрозділи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
Як зазначив представник ГУР, інформація про те, що росіяни зосередили на тимчасово окупованих територіях України та біля кордону близько 550 тисяч солдатів не є новою.
"Вона вже кілька місяців залишається сталою і включає в собі різні підрозділи, у тому числі так званої Росгвардії, підрозділи ФСБ, спецслужб, які зосереджені на окупованих територіях з метою контролювати події в окупованих містах і місцеве населення", - пояснив Юсов.
Варто додати, що днями низка ЗМІ з посиланням на ГУР заявили, що Росія тримає біля українських кордонів та на тимчасово окупованих територіях України близько 550 тисяч окупантів.
Втрати російської армія
Нагадаємо, що російське Міністерство оборони приховує втрати своїх військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Також невідомі, які втрати російських ПВК та інших воєнізованих формувань.
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія з лютого 2022 року втратила на війні проти України 515 тисяч солдатів. За останню добу українські захисники ліквідували 1300 загарбників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.