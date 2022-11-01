Путін озвучив Ердогану нові відмовки щодо зриву "зернової угоди"

В Росії заявили, що погодяться повернутися до участі в "зерновій угоді" лише за виконання двох умов, серед яких є розслідування вибухів на кораблях Чорноморського флоту в Севастополі. Раніше цієї умови від РФ не звучало.

Про це президент Володимир Путін заявив турецькому лідеру Реджепу Тайіпу Ердогану, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

Так, за словами Путіна, дві умови - це розслідування вибухів на кораблях Чорноморського флоту в Севастополі та надання Україною гарантій невикористання гуманітарного коридору в військових цілях. Путін також заявив, що Україна нібито "за підтримки західних кураторів" використала зерновий коридор з метою атаки по інфраструктурі та кораблям, які "забезпечували безпеку маршруту".