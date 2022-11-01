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Путін озвучив Ердогану нові відмовки щодо зриву "зернової угоди"

Фото: Путін придумав нові умови для повернення до "зернової угоди" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Росії заявили, що погодяться повернутися до участі в "зерновій угоді" лише за виконання двох умов, серед яких є розслідування вибухів на кораблях Чорноморського флоту в Севастополі. Раніше цієї умови від РФ не звучало.

Про це президент Володимир Путін заявив турецькому лідеру Реджепу Тайіпу Ердогану, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

Так, за словами Путіна, дві умови - це розслідування вибухів на кораблях Чорноморського флоту в Севастополі та надання Україною гарантій невикористання гуманітарного коридору в військових цілях.

Путін також заявив, що Україна нібито "за підтримки західних кураторів" використала зерновий коридор з метою атаки по інфраструктурі та кораблям, які "забезпечували безпеку маршруту".

Зазначимо, що вчора глава МЗС РФ Сергій Лавров озвучував інші умови повернення до "зернової угоди" - теж саме забезпечення гарантій та необхідність вживати додаткові заходи щодо реалізації пакетної угоди, які стосуються російських добрив та сільгосппродукції. Про "розслідування вибухів в Севастополі" він не казав.

Раніше стало відомо, що Росія вийшла з "зернової угоди" нібито через те, що "Україна завдала удару по кораблях Чорноморського флоту в Севастопольській бухті".

За словами президента Володимира Зеленського, Україна продовжує виконувати умови угоди щодо експорту зерна, яку наша країна підписала з Організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною.

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