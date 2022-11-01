Путин озвучил Эрдогану новые отговорки по срыву "зернового соглашения"

В России заявили, что согласятся вернуться к участию в "зерновом соглашении" только при выполнении двух условий, среди которых - расследование взрывов на кораблях Черноморского флота в Севастополе. Раньше этого условия от РФ не звучало.

Об этом президент Владимир Путин заявил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Так, по словам Путина, два условия - это расследование взрывов на кораблях Черноморского флота в Севастополе и предоставление Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях. Путин также заявил, что Украина якобы "при поддержке западных кураторов" использовала зерновой коридор с целью атаки по инфраструктуре и кораблям, "обеспечивающим безопасность маршрута".