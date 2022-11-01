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Путин озвучил Эрдогану новые отговорки по срыву "зернового соглашения"

Фото: Путин придумал новые условия для возвращения к "зерновому соглашению" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В России заявили, что согласятся вернуться к участию в "зерновом соглашении" только при выполнении двух условий, среди которых - расследование взрывов на кораблях Черноморского флота в Севастополе. Раньше этого условия от РФ не звучало.

Об этом президент Владимир Путин заявил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Так, по словам Путина, два условия - это расследование взрывов на кораблях Черноморского флота в Севастополе и предоставление Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.

Путин также заявил, что Украина якобы "при поддержке западных кураторов" использовала зерновой коридор с целью атаки по инфраструктуре и кораблям, "обеспечивающим безопасность маршрута".

Отметим, что вчера глава МИД РФ Сергей Лавров озвучивал другие условия возвращения к "зерновому соглашению" - тоже самое обеспечение гарантий и необходимость принимать дополнительные меры по реализации пакетного соглашения, касающиеся российских удобрений и сельхозпродукции. О "расследовании взрывов в Севастополе" он не говорил.

Ранее стало известно, что Россия вышла из "зернового соглашения" якобы из-за того, что "Украина нанесла удар по кораблям Черноморского флота в Севастопольской бухте".

По словам президента Владимира Зеленского, Украина продолжает выполнять условия соглашения по экспорту зерна, которое наша страна подписала с Организацией Объединенных Наций и Турцией.

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