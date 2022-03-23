Путин озвучил Шольцу принципиальные позиции РФ в переговорах с Украиной

Немецкий канцлер Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор по поводу переговоров между Украиной и РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Кремля.
"При обсуждении ситуации вокруг Украины внимание было сконцентрировано на проблематике ведущихся переговоров российских и украинских представителей", – говорится в сообщении.
Путин во время беседы с Шольцом озвучил принципиальные позиции РФ на переговорах. Разъяснения этих позиций Кремля в контексте урегулирования военного конфликта пока нет.
Напомним, что Германия близка к передаче Украине 1700 единиц зенитного комплекса "Стрела".
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