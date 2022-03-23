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Путін озвучив Шольцу принципові позиції РФ у переговорах з Україною

Фото: Олаф Шольц і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Німецький канцлер Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову щодо перемовин між Україною і РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Кремля.

"Під час обговорення ситуації навколо України увага була сконцентрована на проблематиці переговорів, що тривають, російських та українських представників", – йдеться в повідомленні.

Путін під час бесіди з Шольцем озвучити принципові позиції РФ на перемовинах. Роз'яснення цих позицій Кремля в контексті врегулювання воєнного конфлікту наразі немає.

Нагадаємо, що Німеччина близька до передачі Україні 1700 одиниць зенітного комплексу "Стріла".

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