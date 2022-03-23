Германия предоставит Украине еще 1700 единиц зенитного комплекса "Стрела", - BILD

Правительство Германии предоставит Украине еще 1700 единиц зенитно-ракетного комплекса "Стрела". Оружие должно быть доставлено немедленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD .

По данным издания, Федеральный совет безопасности Германии договорился об этом на секретном заседании.

Германия ранее заявляла, что предоставит Украине 2700 систем "Стрела", при этом 500 уже были переданы Киеву. Еще 500 и оставшиеся 1700 комплексов должны быть отправлены в путь без промедления, говорится в сообщении.

Канцелярия и Министерство обороны Германии обвиняют друг друга в том, что они заблокировали поставку оружия!

В кругах Министерства обороны настаивают на том, что проект решения о системах "Стрела 2000" уже был представлен в Федеральный совет безопасности в начале марта, где он был заблокирован канцлером Олафом Шольцем.