Путин ответил на предложение Зеленского обсудить статью: сначала проанализируйте ее

"Если есть желание подискутировать, то им нужно взять паузу, внимательно прочитать, проанализировать. Они найдут о чем поговорить. Когда говорю "они", имею в виду политическое руководство Украины", - отметил Владимир Путин.

Владимир Зеленский, со своей стороны, убежден в том, что они с главой РФ имели бы возможность проговорить некоторые подробности из статьи.

"Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей", - заявил Зеленский.

В конце концов, президент Украины признался в том, что не имел времени, чтобы прочитать работу Владимира Путина полностью.