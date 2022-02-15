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Путин об отсрочке вступления Украины в НАТО: ничего не меняет, хотим решить сейчас

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин заявил, что отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не меняет. Он добавил, что этот вопрос нужно решить сейчас и мирными средствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.

"Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО. Что такое говорят? Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет, но сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома", - сказал Путин.

Российский лидер добавил, что сейчас обсуждается вступление Украины в НАТО. Он задался вопросом, когда это произойдет: "завтра или послезавтра". Также он заявил, что это ничего не меняет для России.

"Мы хотим решить этот вопрос сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса, мирными средствами", - резюмировал Путин.

Напомним, ранее Путин назвал "бесконечным и очень опасным" расширение НАТО на восток за счет республик бывшего СССР, включая Украину.

Отметим, накануне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил отказ от вступления НАТО, чтобы избежать войны с РФ.

После этого в Министерстве иностранных дел заявили, что слова посла вырваны из контекста.

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Владимир ПутинНАТОУкраина