RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Путін про відстрочку вступу України в НАТО: нічого не змінює, хочемо вирішити зараз

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Росії Володимир Путін заявив, що відстрочення вступу України до НАТО нічого не змінює. Він додав, що це питання слід вирішити зараз і мирними засобами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Путіна і канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Кажуть, що в найближчі роки Україна не буде в НАТО. Що таке кажуть? Нам вже 30 років говорять, що розширення НАТО не буде, але сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО прямо біля нашого будинку", - сказав Путін.

Російський лідер додав, що зараз обговорюється вступ України до НАТО. Він запитав, коли це станеться: "завтра чи післязавтра". Також він заявив, що це нічого не змінює для Росії.

"Ми хочемо розв'язувати це питання зараз, найближчим часом, у ході переговорного процесу мирними засобами", - резюмував Путін.

Нагадаємо, раніше Путін назвав "нескінченним та дуже небезпечним" розширення НАТО на схід за рахунок республік колишнього СРСР, включаючи Україну.

Зазначимо, напередодні посол України у Великій Британії Вадим Пристайко допустив відмову від вступу НАТО, щоб уникнути війни з РФ.

Після цього у Міністерстві закордонних справ заявили, що слова посла вирвані із контексту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінНАТОУкраїна