Путін про відстрочку вступу України в НАТО: нічого не змінює, хочемо вирішити зараз

Президент Росії Володимир Путін заявив, що відстрочення вступу України до НАТО нічого не змінює. Він додав, що це питання слід вирішити зараз і мирними засобами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Путіна і канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Кажуть, що в найближчі роки Україна не буде в НАТО. Що таке кажуть? Нам вже 30 років говорять, що розширення НАТО не буде, але сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО прямо біля нашого будинку", - сказав Путін.

Російський лідер додав, що зараз обговорюється вступ України до НАТО. Він запитав, коли це станеться: "завтра чи післязавтра". Також він заявив, що це нічого не змінює для Росії.

"Ми хочемо розв'язувати це питання зараз, найближчим часом, у ході переговорного процесу мирними засобами", - резюмував Путін.