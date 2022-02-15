Путін про відстрочку вступу України в НАТО: нічого не змінює, хочемо вирішити зараз

Президент Росії Володимир Путін заявив, що відстрочення вступу України до НАТО нічого не змінює. Він додав, що це питання слід вирішити зараз і мирними засобами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Путіна і канцлера Німеччини Олафа Шольца.
"Кажуть, що в найближчі роки Україна не буде в НАТО. Що таке кажуть? Нам вже 30 років говорять, що розширення НАТО не буде, але сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО прямо біля нашого будинку", - сказав Путін.
Російський лідер додав, що зараз обговорюється вступ України до НАТО. Він запитав, коли це станеться: "завтра чи післязавтра". Також він заявив, що це нічого не змінює для Росії.
"Ми хочемо розв'язувати це питання зараз, найближчим часом, у ході переговорного процесу мирними засобами", - резюмував Путін.
Нагадаємо, раніше Путін назвав "нескінченним та дуже небезпечним" розширення НАТО на схід за рахунок республік колишнього СРСР, включаючи Україну.
Зазначимо, напередодні посол України у Великій Британії Вадим Пристайко допустив відмову від вступу НАТО, щоб уникнути війни з РФ.
Після цього у Міністерстві закордонних справ заявили, що слова посла вирвані із контексту.