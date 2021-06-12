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Путин отрицает планы передачи российского спутника Ирану

Автор: Наталья Скороход

Президент Российской Федерации Владимир Путин отрицает то, что РФ планирует передать Ирану спутниковую систему. Он заявил, что впервые об этом слышит.

Об этом президент России заявил в интервью NBC News, сообщает издание.

проиранским группировками ополченцев.

Как известно, ранее издание Washington Post сообщило о том, что Россия планирует передать Ирану передовую спутниковую систему. Это значительно повысит шпионские возможности Ирана и позволит осуществлять постоянный мониторинг военных объектов.

Ранее сообщалось, что Путин назвал Трампа очень талантливым человеком и раскритиковал Байдена за карьерные амбиции.

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