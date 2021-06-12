Путин отрицает планы передачи российского спутника Ирану

Президент Российской Федерации Владимир Путин отрицает то, что РФ планирует передать Ирану спутниковую систему. Он заявил, что впервые об этом слышит.
Об этом президент России заявил в интервью NBC News, сообщает издание.
проиранским группировками ополченцев.
Как известно, ранее издание Washington Post сообщило о том, что Россия планирует передать Ирану передовую спутниковую систему. Это значительно повысит шпионские возможности Ирана и позволит осуществлять постоянный мониторинг военных объектов.
Ранее сообщалось, что Путин назвал Трампа очень талантливым человеком и раскритиковал Байдена за карьерные амбиции.