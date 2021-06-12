Путін заперечує плани передачі російського супутника Ірану

Президент Російської Федерації Володимир Путін заперечує те, що РФ планує передати Ірану супутникову систему . Він заявив, що вперше про це чує.

Про це президент Росії заявив в інтерв'ю NBC News , повідомляє видання.

Як відомо, раніше видання Washington Post повідомило про те, що Росія планує передати Ірану передову супутникову систему. Це значно підвищить шпигунські можливості Ірану і дозволить здійснювати постійний моніторинг військових об'єктів.

Раніше повідомлялося, що Путін назвав Трампа дуже талановитою людиною і розкритикував Байдена за кар'єрні амбіції.