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Путін заперечує плани передачі російського супутника Ірану

Автор: Наталья Скороход

Президент Російської Федерації Володимир Путін заперечує те, що РФ планує передати Ірану супутникову систему. Він заявив, що вперше про це чує.

Про це президент Росії заявив в інтерв'ю NBC News, повідомляє видання.

проіранським угрупованням ополченців.

Як відомо, раніше видання Washington Post повідомило про те, що Росія планує передати Ірану передову супутникову систему. Це значно підвищить шпигунські можливості Ірану і дозволить здійснювати постійний моніторинг військових об'єктів.

Раніше повідомлялося, що Путін назвав Трампа дуже талановитою людиною і розкритикував Байдена за кар'єрні амбіції.

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