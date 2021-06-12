Путін заперечує плани передачі російського супутника Ірану

Президент Російської Федерації Володимир Путін заперечує те, що РФ планує передати Ірану супутникову систему. Він заявив, що вперше про це чує.
Про це президент Росії заявив в інтерв'ю NBC News, повідомляє видання.
проіранським угрупованням ополченців.
Як відомо, раніше видання Washington Post повідомило про те, що Росія планує передати Ірану передову супутникову систему. Це значно підвищить шпигунські можливості Ірану і дозволить здійснювати постійний моніторинг військових об'єктів.
Раніше повідомлялося, що Путін назвав Трампа дуже талановитою людиною і розкритикував Байдена за кар'єрні амбіції.