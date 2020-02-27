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Путин отрицает наличие своих двойников

Новости » Политика     27.02.2020 - 08:55
Путин отрицает наличие своих двойников
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путину предлагали в начале 2000-х годов использовать своего двойника

Президент России Владимир Путин отрицает наличие своих двойников, но заявил, что ему это предлагали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью росСМИ.

Путин отметил, что в начале 2000-х годов ему предлагали использовать двойника.

"Тема двойника возникала, но я отказался от этой идеи, это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом", - заявил он.

Отметим, что российские СМИ неоднократно писали, что у Путина возможно есть двойники, которые заменяют его на публичных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в конституции России могут закрепить пожизненную неприкосновенность Путина. При этом в стране действует федеральный закон, который запрещает преследование бывших президентов.

В частности, издание Bloomberg писало, что инициированные президентом России Владимиром Путиным поправки к Конституции являются запасным планом для сохранения его у власти после того, как срок президентства закончится в 2024 году.

Кроме того, сообщалось, что Путин хочет закрепить в конституции "правду" о Второй мировой войне и "защиту русскоязычных".

Путин хочет внести в конституцию защиту русскоязычных и "правду" о Второй мировой У Путина отреагировали на решение Зеленского по Крыму
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