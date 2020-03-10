Путін відреагував на заяву Зеленського про звільнення Освенцима українцями

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін заявив, що в Україні не можуть відповісти на заяву Зеленського, тому що відразу "переслідування почнеться"

Російський президент Володимир Путін вважає, що заява президента України Володимира Зеленського про те, що Освенцим звільняли українці, обумовлено поточною політичною кон'юнктурою. Про це він заявив в інтерв'ю росЗМІ.

Путін вважає, що Зеленському "хочеться бути таким благообразним" для керівництва Польщі, яке здійснює дуже велику помилку.

"Ми ж розуміємо, що це нісенітниця. Ми розуміємо, що все це - кон'юнктура сьогоднішнього дня", - сказав Путін.

Нагадаємо, під час візиту до Польщі український президент Володимир Зеленський заявив, що концтабір Освенцим звільняв ударний батальйон 100-ї Львівської дивізії у складі 1-го Українського фронту.