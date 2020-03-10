ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Путін відреагував на заяву Зеленського про звільнення Освенцима українцями

Новини » Політика     10.03.2020 - 09:41
Путін відреагував на заяву Зеленського про звільнення Освенцима українцями
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін заявив, що в Україні не можуть відповісти на заяву Зеленського, тому що відразу "переслідування почнеться"

Російський президент Володимир Путін вважає, що заява президента України Володимира Зеленського про те, що Освенцим звільняли українці, обумовлено поточною політичною кон'юнктурою. Про це він заявив в інтерв'ю росЗМІ.

Путін вважає, що Зеленському "хочеться бути таким благообразним" для керівництва Польщі, яке здійснює дуже велику помилку.

"Ми ж розуміємо, що це нісенітниця. Ми розуміємо, що все це - кон'юнктура сьогоднішнього дня", - сказав Путін.

Нагадаємо, під час візиту до Польщі український президент Володимир Зеленський заявив, що концтабір Освенцим звільняв ударний батальйон 100-ї Львівської дивізії у складі 1-го Українського фронту.

Зеленський про справу МН17: вірю, що справедливість буде встановлена Зміна уряду в Україні ставить під сумнів майбутнє реформ, - Financial Times
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся