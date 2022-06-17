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Путин отреагировал на слухи о своей смерти цитатой Марка Твена

Новина українською →
Пятница 17 июня 2022 18:26
Путин отреагировал на слухи о своей смерти цитатой Марка Твена Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на слухи о своей смерти. Процитировал американского писателя Марка Твена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Путина.

"Не получилось. Как говорил Марк Твен: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". То же и в отношении блицкрига, касающегося России", - заявил Путин.

"Слухи о моей смерти сильно преувеличены"

Впервые Марк Твен использовал эту фразу более чем 120 лет назад в письме к изданию New York Journal.

В 1897 году писатель приехал в Лондон в рамках кругосветного тура. Кто-то распустил слухи о якобы тяжелой болезни публициста, в связи с чем газета поручила своему корреспонденту связаться с Твеном. Последний же, опроверг свою смерть в письме, которое было позднее опубликовано газетой.

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