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Путін відреагував на чутки про свою смерть цитатою Марка Твена

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П'ятниця 17 червня 2022 18:26
Путін відреагував на чутки про свою смерть цитатою Марка Твена Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Російської Федерації Володимир Путін відреагував на чутки щодо своєї смерті. Процитував американського письменника Марка Твена.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Путіна.

"Не вийшло. Як казав Марк Твен: "Чутки щодо моєї смерті сильно перебільшені". Те саме і щодо бліцкригу, що стосується Росії", - заявив Путін.

"Чутки про мою смерть сильно перебільшені"

Вперше Марк Твен використав цю фразу більше ніж 120 років тому у листі до видання New York Journal.

В 1897 році письменник приїхав до Лондона в рамках кругосвітнього туру. Хтось розпустив чутки про нібито важку хворобу публіциста, у зв’язку з чим газета доручила своєму кореспонденту зв’язатися з Твеном. Останній же, заперечив свою смерть у листі, який був пізніше опублікований газетою.

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