ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Путин отреагировал на слова Зеленского о СССР: это повлияет на отношения с Украиной

Новости » Политика     18.06.2020 - 21:45
Путин отреагировал на слова Зеленского о СССР: это повлияет на отношения с Украиной
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Слова Зеленского негативно повлияют на отношения между странами

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Советском союзе негативно повлияют на отношения между Россией и Украиной. Зеленский сравнил СССР с нацистской Германией.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил российский президент Владимир Путин.

Путин отметил, что слова украинского лидера также негативно скажутся и на отношении к Зеленскому.

"Негативно. Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала во время Второй мировой войны", - заявил он.

Напомним, во время визита в Польшу в январе этого года президент Владимир Зеленский заявил, что СССР несет такую же ответственность за начало Второй мировой войны, как и нацистская Германия.

Добавим, большинство украинцев обвиняют в развязывании Второй мировой войны Германию и СССР, об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Кроме того, Путин издал указ о переносе даты окончания Второй мировой войны на день памяти жертв теракта в Беслане.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинВторая мировая войнаСССР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь