Путин отреагировал на слова Зеленского о СССР: это повлияет на отношения с Украиной

Слова Зеленского негативно повлияют на отношения между странами
Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Советском союзе негативно повлияют на отношения между Россией и Украиной. Зеленский сравнил СССР с нацистской Германией.
Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил российский президент Владимир Путин.
Путин отметил, что слова украинского лидера также негативно скажутся и на отношении к Зеленскому.
"Негативно. Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала во время Второй мировой войны", - заявил он.
Напомним, во время визита в Польшу в январе этого года президент Владимир Зеленский заявил, что СССР несет такую же ответственность за начало Второй мировой войны, как и нацистская Германия.
Добавим, большинство украинцев обвиняют в развязывании Второй мировой войны Германию и СССР, об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.
Кроме того, Путин издал указ о переносе даты окончания Второй мировой войны на день памяти жертв теракта в Беслане.
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Автор: Дмитрий Левицкий