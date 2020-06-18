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Путін відреагував на слова Зеленського про СРСР: це вплине на відносини з Україною

Новини » Політика     18.06.2020 - 21:45
Путін відреагував на слова Зеленського про СРСР: це вплине на відносини з Україною
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Слова Зеленського негативно вплинуть на відносини між країнами

Висловлювання президента України Володимира Зеленського про Радянський союз негативно вплинуть на відносини між Росією та Україною. Зеленський порівняв СРСР з нацистською Німеччиною.

Про це в ефірі телеканалу "Росія 1" заявив російський президент Володимир Путін.

Путін зазначив, що слова українського лідера також негативно позначаться і на ставленні до Зеленського.

"Негативно. Я думаю, що і для нього, для самого Володимира Олександровича нічого в цьому хорошого немає, маючи на увазі, що сама Україна сильно постраждала під час Другої світової війни", - заявив він.

Нагадаємо, під час візиту до Польщі у січні цього року президент Володимир Зеленський заявив, що СРСР несе таку ж відповідальність за початок Другої світової війни, як і нацистська Німеччина.

Додамо, більшість українців звинувачують у розв’язуванні Другої світової війни Німеччину та СРСР, про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Крім того, Путін видав указ про перенесення дати закінчення Другої світової війни на день пам'яті жертв теракту в Беслані.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінВторая мировая войнаСССР
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