Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне, - NYT

Издание со ссылкой на официальные лица США пишет, что Вашингтон рассчитывал на стягивание до 175 000 российских военных к украинским границе. Однако скопление войск замедлилось, хотя Россия и перебрасывает ударную авиацию, боевые и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители.

Представители администрации США отмечают, что окно для вторжения Путина в Украину ограничено, поскольку весенняя оттепель может создать непроходимые условия для российской тяжелой военной техники.

"Относительно мягкая зима замедлила замерзание земли, и крайний срок Путина для ввода войск сдвинулся ближе к весне, утверждают чиновники. Сильные зимние морозы, которые обычно приходят в Украину в январе, во многих районах страны не наблюдались. По словам высокопоставленных представителей администрации, пока земля остается вязкой, Путин может быть вынужден отложить наземное наступление самое раннее до февраля", - пишет издание.

Также сообщается, что администрация президента США Джо Байдена привлекла метеорологов для более тщательного изучения погоды в Украине в ближайшие недели.