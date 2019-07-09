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Путин отказался от введения санкций против Грузии

Новости » Политика    09.07.2019 - 17:52
Путин отказался от введения санкций против Грузии
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Президент РФ не считает нужным уголовное дело против оскорбившего его журналиста

Президент России Владимир Путин отказывается от введения санкций против Грузии из-за оскорбления его матом в прямом эфире грузинского телеканала "Рустави 2". Об этом сообщают российские СМИ.

Также он выступил против открытия уголовного дела в отношении оскорбившего его журналиста Георгия Габунии.

"Я бы не стал это делать (вводить санкции против Грузии, - ред.) из уважения к грузинскому народу, мало ли кто что ляпнул… Много чести - возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше", - заявил глава РФ.

Напомним, ранее гендиректор грузинского телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что журналиста Габунию, оскорбившего президента России матом в прямом эфире, не будут увольнять. Руководство канала считает инцидент неприемлемым, в связи с чем Габунию отстранили на два месяца от эфира, однако по истечению срока журналист вернется к работе.

Подчеркнем, власти Грузии осудили высказывание ведущего. Президент Саломе Зурабишвили сочла выступление журналиста "направленным против страны", а глава правительства Мамука Бахтадзе назвал его поведение провокацией.

Как писало РБК-Украина ранее, РФ может запретить импорт грузинского вина из-за оскорбления Путина в эфире одного из грузинских телеканалов. Также Госдума России будет предлагать запрет на денежные переводы из России в Грузию.

Так, в эфире итоговой еженедельной программы телеканала "Рустави 2" Габуния на русском языке обратился к президенту РФ, используя нецензурную брань, и оскорбил его матом. Телеканал приостановил вещание из-за угроз погрома со стороны протестующих, но позже возобновил вещание.

Грузинский телеканал отказался увольнять журналиста, оскорбившего Путина В Грузии отстранили от работы телеведущего, оскорбившего Путина
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