ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Путін відмовився від введення санкцій проти Грузії

Новини » Політика    09.07.2019 - 17:52
Путін відмовився від введення санкцій проти Грузії
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Президент РФ не вважає за потрібне кримінальну справу проти журналіста, що його образив

Президент Росії Володимир Путін відмовляється від введення санкцій проти Грузії через образу його матом у прямому ефірі грузинського телеканалу "Руставі 2". Про це повідомляють російські ЗМІ.

Також він виступив проти відкриття кримінальної справи стосовно журналіста Георгія Габунії, який його образив.

"Я б не став це робити (вводити санкції проти Грузії, - ред.) з поваги до грузинського народу, мало хто що ляпнув... Багато честі - порушувати якісь кримінальні справи. Нехай віщає далі", - заявив глава РФ.

Нагадаємо, раніше гендиректор грузинського телеканалу "Руставі 2" Ніка Гварамія заявив, що журналіста Габунію, який образив президента Росії матом у прямому ефірі, не звільнятимуть. Керівництво каналу вважає інцидент неприйнятним, у зв'язку з чим Габунію відсторонили на два місяці від ефіру, однак після закінчення строку журналіст повернеться до роботи.

Підкреслимо, влада Грузії засудила висловлювання ведучого. Президент Саломе Зурабішвілі визнала виступ журналіста "спрямованим проти країни", а глава уряду Мамука Бахтадзе назвав його поведінку провокацією.

Як писало РБК-Україна раніше, РФ може заборонити імпорт грузинського вина через образи Путіна в ефірі одного з грузинських телеканалів. Також Держдума Росії буде пропонувати заборону на грошові перекази з Росії до Грузії.

Так, в ефірі підсумкової щотижневої програми телеканалу "Руставі 2" Габунія російською мовою звернувся до президента РФ, використовуючи нецензурну лайку, і образив його матом. Телеканал призупинив мовлення через погрози погрому з боку протестуючих, але пізніше відновив мовлення.

Грузинський телеканал відмовився звільняти журналіста, який образив Путіна У Грузії відсторонили від роботи телеведучого, що образив Путіна
Новини України Володимир ПутінГрузія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся