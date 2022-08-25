Путин не отказался от плана захватить Украину, но хочет "переждать", - Пентагон

В Соединенных Штатах убеждены, что несмотря на полный провал в войне, президент РФ Владимир Путин не отказался от плана захвата большей части Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны США по политическим вопросам Колина Каля во время брифинга.

По словам представителя Пентагона, российский диктатор также продолжает преследовать цель смены власти в Киеве.

"Сейчас стратегия Путина заключается в том, чтобы переждать украинцев. То есть усилить наступление, когда люди будут истощены от войны", - сказал Каль.

Замглавы Минобороны США добавил, что касается Европы, то Путин ждет, когда там устанут от высоких цен на энергоносители.