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Путин приказал уничтожить спутники Starlink. Новость оказалась фейком

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президент Владимир Путин якобы отдал приказ Военно-космическим силам уничтожить группировку спутников Starlink (компании SpaceX). Новость об этом была размещена на фейковом сайте фракции "Единая Россия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт партии "Единая Россия".

Якобы Медведев сообщил, что для обеспечения безопасности всех российских подразделений, задействованных в войне против Украины, Путин отдал приказ уничтожить группировку спутников Starlink над Россией, Украиной и черноморским бассейном.

Позже на сайте партии "Единая Россия" появилось заявление о том, что информация на фейковом сайте носит ложный характер и не является достоверной.

Напомним, на этой неделе в Черном море затонул российский флагманский крейсер "Москва". Предполагается, что его поразили ракеты "Нептун, но украинская стороне не подтверждает свою причастность.

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Владимир ПутинВойна России против Украины