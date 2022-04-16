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Путін наказав знищити супутники Starlink. Новина виявилася фейком

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що президент Володимир Путін нібито віддав наказ Військово-космічним силам знищити угруповання супутників Starlink (компанії SpaceX). .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт фракції партії "Єдина Росія" у Держдумі.

За його словами, для забезпечення безпеки всіх російських підрозділів, задіяних у війні проти Росії, верховним головнокомандувачем було віддано наказ про знищення угруповання супутників Starlink. Йдеться про супутники, які знаходяться над Росією, Україною та Чорноморським басейном.

"Росія не займається мілітаризацією космосу, але і не дозволить це робити іншим", - зазначив Медведєв.

Нагадаємо, цього тижня в Чорному морі затонув російський флагманський крейсер "Москва". Передбачається, що його вразили ракети "Нептун, але українська сторона не підтверджує свою причетність.

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Володимир ПутінВійна Росії проти України