Путін наказав знищити супутники Starlink. Новина виявилася фейком

За його словами, для забезпечення безпеки всіх російських підрозділів, задіяних у війні проти Росії, верховним головнокомандувачем було віддано наказ про знищення угруповання супутників Starlink. Йдеться про супутники, які знаходяться над Росією, Україною та Чорноморським басейном.

"Росія не займається мілітаризацією космосу, але і не дозволить це робити іншим", - зазначив Медведєв.