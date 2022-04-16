Путін наказав знищити супутники Starlink. Новина виявилася фейком
Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що президент Володимир Путін віддав наказ Військово-космічним силам знищити угруповання супутників Starlink (компанії SpaceX). Нібито за допомогою них проводилося наведення і коригування вогню по крейсеру "Москва" в Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт фракції партії "Єдина Росія" у Держдумі.
За його словами, для забезпечення безпеки всіх російських підрозділів, задіяних у війні проти Росії, верховним головнокомандувачем було віддано наказ про знищення угруповання супутників Starlink. Йдеться про супутники, які знаходяться над Росією, Україною та Чорноморським басейном.
"Росія не займається мілітаризацією космосу, але і не дозволить це робити іншим", - зазначив Медведєв.
Нагадаємо, цього тижня в Чорному морі затонув російський флагманський крейсер "Москва". Передбачається, що його вразили ракети "Нептун, але українська сторона не підтверджує свою причетність.
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