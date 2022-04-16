Путін наказав знищити супутники Starlink. Новина виявилася фейком

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що президент Володимир Путін віддав наказ Військово-космічним силам знищити угруповання супутників Starlink (компанії SpaceX). Нібито за допомогою них проводилося наведення і коригування вогню по крейсеру "Москва" в Чорному морі.

За його словами, для забезпечення безпеки всіх російських підрозділів, задіяних у війні проти Росії, верховним головнокомандувачем було віддано наказ про знищення угруповання супутників Starlink. Йдеться про супутники, які знаходяться над Росією, Україною та Чорноморським басейном.

"Росія не займається мілітаризацією космосу, але і не дозволить це робити іншим", - зазначив Медведєв.