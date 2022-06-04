Путин может остановить войну своим приказом, а его отсутствие - унижение мира, - Зеленский

Закончить войну в Украине можно одним приказом, отданным главой Кремля Владимиром Путиным. Однако до сих пор такого приказа нет.

Как подчеркнул глава государства, война может прекратиться в любой момент, если Путин отдаст такой приказ.

"Российская армия может перестать сжигать церкви, российская армия может перестать разрушать города, российская армия может перестать убивать детей. Если именно тот человек в Москве просто отдаст приказ. И тот факт, что такого приказа до сих пор нет, является очевидным унижением для всего мира",- сказал Зеленский.