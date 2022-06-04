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Путин может остановить войну своим приказом, а его отсутствие - унижение мира, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Закончить войну в Украине можно одним приказом, отданным главой Кремля Владимиром Путиным. Однако до сих пор такого приказа нет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, сообщает РБК-Украина.

Как подчеркнул глава государства, война может прекратиться в любой момент, если Путин отдаст такой приказ.

"Российская армия может перестать сжигать церкви, российская армия может перестать разрушать города, российская армия может перестать убивать детей. Если именно тот человек в Москве просто отдаст приказ. И тот факт, что такого приказа до сих пор нет, является очевидным унижением для всего мира",- сказал Зеленский.

Напомним, вчера президент Франции Эммануэль Макрон призвал "не унижать Россию", несмотря на "историческую ошибку" Путина.

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