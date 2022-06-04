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Путін може зупинити війну своїм наказом, а його відсутність - приниження світу, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Закінчити війну в Україні можна одним наказом, відданим очільником Кремля Володимиром Путіним. Однак досі такого наказу немає.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, повідомляє РБК-Україна.

Як наголосив глава держави, війна може припинитися в будь-який момент, якщо Путін віддасть такий наказ.

"Російська армія може перестати спалювати церкви, російська армія може перестати руйнувати міста, російська армія може перестати убивати дітей. Якщо та сама людина в Москві просто віддасть наказ. І той факт, що такого наказу досі немає, є очевидним приниженням для усього світу", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, вчора президент Франції Еммануель Макрон закликав "не принижувати Росію", попри "історичну помилку" Путіна.

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