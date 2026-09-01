Путін в останню мить скасував зустріч з главою ЦРУ через позицію щодо війни, - ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін скасував заплановану зустріч із директором ЦРУ під час його візиту до Москви 25 серпня через позицію щодо війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Агентство".
Під час поїздки до РФ очільник ЦРУ Джон Реткліфф зустрівся з керівником Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним та головою ФСБ Олександром Бортніковим.
Головною метою візиту Реткліффа був заклик до російського керівництва якнайшвидше домовитися про припинення війни проти України. Американська розвідка виходила з того, що військове та економічне становище Росії постійно погіршується, тому Москві вигідніше укласти угоду зараз, ніж чекати подальшого ослаблення.
Зазначається, що під час переговорів з Бортніковим директор ЦРУ передав власну "похмуру оцінку" становища Росії у війні.
Спочатку російський диктатор був готовий до особистої зустрічі з Джоном Реткліффом і навіть звільнив під неї час у своєму графіку. Однак після однієї з зустрічей американського посадовця з очільниками спецслужб зміст розмови оперативно передали главі Кремля, після чого той вирішив, що проводити переговори недоцільно.
"Його повідомлення виглядало так, ніби Зеленський (президент України, - ред.) вже стоїть на Поклонній горі й у бінокль розглядає Кремль. Усім зрозуміло, що це не так", - розповіло джерело, наближене до Кремля.
Також співрозмовник додав, що в Москві сприйняли цю заяву так, ніби "Реткліфф помилився адресою". При цьому у Кремлі не знають, наскільки позиція очільника ЦРУ відображала спільну лінію всієї адміністрації президента Дональда Трампа.
Речник диктатора Дмитро Пєсков підтвердив факт відсутності зустрічі Путіна з Реткліффом, проте зазначив, що результати контактів президент отримав негайно.
"Звісно, президенту Путіну без зволікання про все доповідають", - сказав Пєсков.
Крім того, зазначається, що Реткліфф попередив російську сторону, що ескалація війни в Україні наблизить американського президента до Зеленського.
Нагадаємо, Джон Реткліфф під час таємного візиту до Москви запропонував провести тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та російського диктатора.
Axios пише, що ця зустріч мала б бути спрямована на пошук шляхів завершення війни в Україні.