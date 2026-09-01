Путін в останню мить скасував зустріч з главою ЦРУ через позицію щодо війни, - ЗМІ

Під час поїздки до РФ очільник ЦРУ Джон Реткліфф зустрівся з керівником Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним та головою ФСБ Олександром Бортніковим.

Головною метою візиту Реткліффа був заклик до російського керівництва якнайшвидше домовитися про припинення війни проти України. Американська розвідка виходила з того, що військове та економічне становище Росії постійно погіршується, тому Москві вигідніше укласти угоду зараз, ніж чекати подальшого ослаблення.

Зазначається, що під час переговорів з Бортніковим директор ЦРУ передав власну "похмуру оцінку" становища Росії у війні.

Обурення в Кремлі та відмова від переговорів

Спочатку російський диктатор був готовий до особистої зустрічі з Джоном Реткліффом і навіть звільнив під неї час у своєму графіку. Однак після однієї з зустрічей американського посадовця з очільниками спецслужб зміст розмови оперативно передали главі Кремля, після чого той вирішив, що проводити переговори недоцільно.

"Його повідомлення виглядало так, ніби Зеленський (президент України, - ред.) вже стоїть на Поклонній горі й у бінокль розглядає Кремль. Усім зрозуміло, що це не так", - розповіло джерело, наближене до Кремля.

Також співрозмовник додав, що в Москві сприйняли цю заяву так, ніби "Реткліфф помилився адресою". При цьому у Кремлі не знають, наскільки позиція очільника ЦРУ відображала спільну лінію всієї адміністрації президента Дональда Трампа.

Речник диктатора Дмитро Пєсков підтвердив факт відсутності зустрічі Путіна з Реткліффом, проте зазначив, що результати контактів президент отримав негайно.

"Звісно, президенту Путіну без зволікання про все доповідають", - сказав Пєсков.

Крім того, зазначається, що Реткліфф попередив російську сторону, що ескалація війни в Україні наблизить американського президента до Зеленського.