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Путін опинився у неймовірно складному становищі, - Байден

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Росії Володимир Путін перебуває у дуже скрутному становищі, і його єдиним інструментом у війні залишається жорстоке поводження з українцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента США Джо Байдена.

"Я думаю, що Путін опинився в неймовірно складному становищі, і мені здається, що єдиний доступний йому інструмент - це жорстоке поводження з українськими громадянами, щоб залякати їх та змусити капітулювати. Вони цього не зроблять", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними Politico, офіційні особи США роблять кроки для того, щоб Байден і Путін не зустрілися на саміті "Великої двадцятки" навіть у коридорі.

Також ми писали, що чиновник адміністрації Байдена назвав рішення Путіна оголосити військовий стан на окупованих територіях України ознакою "розпачливої тактики".

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