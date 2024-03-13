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Путін оголосив про готовність до ядерної війни, якщо США відправлять війська в Україну

Фото: Путін загрожує ядерною війною (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська на Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю телекомпанії "Росія 1" та агентству РИА Новости.

"З військово-технічного погляду ми, звісно, готові", - заявив 71-річний Путін у відповідь на запитання, чи справді країна готова до ядерної війни.

Путін заявив, що США розуміють, що якщо вони розмістять війська на території України, Росія розглядатиме цей крок до інтервенції.

"(У США) достатньо фахівців у галузі російсько-американських відносин і в галузі стратегічного стримування. Тому не думаю, що тут все мчить так у лоб, але ми до цього готові", - заявив Путін.

Загрози Путіна

Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. У США вже заявили, що не планують надсилати своїх військових до України.

За даними опитування "Левада-Центру", близько 30% жителів Росії чекають від Путіна ядерного удару по Україні.

При цьому президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї з боку президента Росії Володимира Путіна "реальна".

Раніше Путін кілька разів загрожував розв'язати ядерну війну, якщо Захід відправить війська для бойових дій до України.

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