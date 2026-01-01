ua en ru
Путін оголосив 2026-й "роком єдності народів Росії": у ISW проаналізували його заяву

Четвер 01 січня 2026 11:22
UA EN RU
Путін оголосив 2026-й "роком єдності народів Росії": у ISW проаналізували його заяву Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російський диктатор Володимир Путін у своєму щорічному новорічному зверненні офіційно оголосив 2026-й "роком єдності народів Росії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Путін описав росіян як "одну велику родину" і звернувся до "традицій, віри та пам'яті" як до об'єднуючих характеристик.

Диктатор підкреслив, що російський народ об'єднаний "безкорисливою і відданою любов'ю" до Росії та підтримкою військових дій РФ.

У ISW зазначили, що розповіді Путіна про Росію як багатоетнічну і багаторелігійну державу, народ якої об'єднує спільна любов до Російської Федерації, суперечать ксенофобським поглядам російської ультранаціоналістичної спільноти - однієї з основних груп підтримки диктатора, яка палко підтримує військові дії й виступає за Росію, орієнтовану на етнічну російську ідентичність і Російську православну церкву (РПЦ).

"Путін, зокрема, продовжує схилятися до концепції громадянського націоналізму, яка більше відповідає радянському ідеалу, ніж християнському націоналізму російських ультранаціоналістів, і 19 грудня підкреслив, що Рік єдності народів Росії у 2026 році має особливе значення в умовах війни", - підкреслили аналітики.

Новорічне звернення Путіна

Нагадаємо російський диктатор Володимир Путін у своєму новорічному зверненні до росіян вкотре зробив акцент на війну проти України.

Цьогорічне привітання Путіна тривало лише 3 хвилини й 20 секунд. Традиційно першими звернення побачили телеглядачі на Далекому Сході країни.

Під час своєї промови диктатор РФ привітав бійців і командирів армії РФ, які згідно з його формулюванням, "взяли на себе відповідальність боротися за рідну землю, за правду і справедливість".

Путін назвав їх "героями" і заявив про їхню підтримку "словом і ділом". Також він натякнув, що вірить у нібито "перемогу" над Україною.

При цьому російський диктатор вирішив не згадувати втрат армії РФ, яких росіяни зазнали за 2025 рік або ж за всі роки повномасштабної війни.

Також Путін повторив чергові фрази про "тисячолітню історію Росії".

