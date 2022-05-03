Путин может официально объявить Украине войну 9 мая, - CNN

Предположительно, Путин на празднование в РФ Дня победы захочет объявить либо о каком-либо военном достижении в Украине, либо инспирирует крупную эскалацию боевых действий, или же оба месседжа - вместе.

Сейчас западные официальные лица рассматривают сценарий с объявлением войны, учитывая огромные потери РФ в силе и технике в Украине.

"Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции". Он раскручивал информполе, готовя почву для того, чтобы иметь возможность сказать: "Послушайте, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Нужно больше российского пушечного мяса", - заявил недавно министр обороны Великобритании Бен Уоллес радио LBC.

Глава британского оборонного ведомства также допускал, что аналогичное заявление могло прозвучать и на праздник 1 мая.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил в понедельник, что есть "веские основания полагать, что россияне сделают все возможное, чтобы использовать" 9 мая в пропагандистских целях.

"Мы видели, как россияне действительно удвоили свои пропагандистские усилия, вероятно, почти наверняка, чтобы отвлечься от своих тактических и стратегических неудач на поле боя в Украине", - сказал он на брифинге в Госдепартаменте.

Прайс добавил, что есть "слухи о том, что Россия может официально объявить войну" 9 мая.

"Было бы большой иронией, если бы Москва использовала "День Победы" для объявления войны, что само по себе позволило бы им увеличить количество призывников так, как они не могут сделать сейчас. Таким образом, который был бы равносилен открытию всему миру, что их военные усилия терпят неудачу, что они захлебываются в своей военной кампании и военных целях", - добавил представитель Госдепа.

Зачем это Кремлю

Официальное объявление войны 9 мая позволит Путину, в соответствие с российским законодательством, мобилизовать резервные силы и призывать призывников, в которых, по словам официальных лиц, Кремль отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки солдат, задействованных в "спецоперации" в Украине, фактически в войне. А также это может повысить общественное мнение РФ в пользу вторжения.

Другие сценарии

Иные варианты, которые рассматривают западные чиновники, это "приуроченная" к 9 мая аннексия Луганской и Донецкой областей в Украине, серьезное наступление на Одессу или провозглашение якобы полного контроля над Мариуполем.