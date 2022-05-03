Путін може офіційно оголосити Україні війну 9 травня, - CNN

Імовірно, Путін на святкування у РФ Дня перемоги захоче оголосити або про якесь військове досягнення в Україні, або інспірує велику ескалацію бойових дій, або ж обидва меседжі - разом.

Нині західні офіційні особи розглядають сценарій з оголошенням війни, враховуючи величезні втрати РФ в силі та техніці в Україні.

"Я думаю, що він спробує відмовитися від своєї "спеціальної операції". Він розкручував інформполе, готуючи ґрунт для того, щоб мати можливість сказати: "Послухайте, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей. Потрібно більше російського гарматного м'яса", - заявив нещодавно міністр оборони Великої Британії Бен Воллес радіо LBC.

Глава британського оборонного відомства також допускав, що аналогічна заява могла прозвучати й на свято 1 травня.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив у понеділок, що є "вагомі підстави вважати, що росіяни зроблять все можливе, щоб використовувати" 9 травня в пропагандистських цілях.

"Ми бачили, як росіяни дійсно подвоїли свої пропагандистські зусилля, ймовірно, майже напевно, щоб відволіктися від своїх тактичних і стратегічних невдач на полі бою в Україні", - сказав він на брифінгу в Держдепартаменті.

Прайс додав, що є "чутки про те, що Росія може офіційно оголосити війну" 9 травня.

"Було б великою іронією, якби Москва використовувала "День Перемоги" для оголошення війни, що саме по собі дозволило б їм збільшити кількість призовників так, як вони не можуть зробити зараз. Таким чином, який був би рівносильний відкриттю всьому світу, що їх військові зусилля зазнають невдачі, що вони захлинаються у своїй військовій кампанії та військових цілях", - додав представник Держдепу.

Навіщо це Кремлю

Офіційне оголошення війни 9 травня дозволить Путіну, відповідно до російського законодавства, мобілізувати резервні сили і закликати призовників, в яких, за словами офіційних осіб, Кремль відчайдушно потребує в умовах зростаючої нестачі солдатів, задіяних в "спецоперації" в Україні, фактично у війні. А також це може підвищити громадську думку РФ на користь вторгнення.

Інші сценарії

Інші варіанти, які розглядають західні чиновники, це "приурочена" до 9 травня анексія Луганської та Донецької областей в Україні, серйозний наступ на Одесу або проголошення нібито повного контролю над Маріуполем.