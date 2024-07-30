Путін одноосібно вирішуватиме, що треба і чого не треба знати росіянам, - ISW

У разі ухвалення поправок Путін зможе вводити обмеження на доступ до інформації "з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав та законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни та безпеки держави".

Ухвалені поправки також нададуть російському федеральному цензору Роскомнагляду право управляти мережами зв'язку та видаляти "заборонену" інформацію за поданням генпрокурора Росії та його заступників.

Якщо ці поправки будуть введені в дію, Путін "стане прямим арбітром того, яка поведінка та ідеали дозволені чи заборонені в російському інформаційному просторі", зазначили в ISW.

"Кодекс мігрантів"

Російська влада починає пов’язувати свої зусилля з придушення інформаційного простору зі спробами контролювати поведінку мігрантів.

Голова ЛДПР Леонід Слуцький 29 липня запропонував запровадити "Кодекс мігрантів", який зобов’язує мігрантів інтегруватися в російські культурні, мовні, правові та поведінкові норми.

Схвалений комітетом раніше законопроект, який вимагає деанонімізації каналів соціальних медіа з понад 10 000 підписників, також містить окреме положення, що обмежує можливість для мігрантів купувати більше 10 SIM-карт на особу.

Для ультранаціоналістів і мобілізації

В Інституті вважають, що Кремль зважується на подібні кроки задля заспокоєння ультранаціоналістичної спільноти, яка значною мірою підтримала повстання колишнього ватажка Групи Вагнера Євгена Пригожина.

Крім того, створювані механізми сприятимуть Міністерству оборони РФ у примусі мігрантів до військової служби.

Натомість мета зупинити зростання загрози ісламського екстремізму в Росії перед ініціаторами вказаних змін не стоїть, вважають в ISW.