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Путин будет единолично решать, что нужно и чего не нужно знать россиянам, - ISW

Фото: российский диктатор Владимир Путин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Комитет Госдумы РФ по информационной политике 29 июля одобрил поправки к закону "О связи", позволяющие российскому диктатору Владимиру Путину вводить ограничения на доступ к информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В случае принятия поправок, Путин сможет вводить ограничения на доступ к информации "в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Принятые поправки также предоставят российскому федеральному цензору Роскомнадзору право управлять сетями связи и удалять "запрещенную" информацию по представлению генпрокурора России и его заместителей.

Если эти поправки будут введены в действие, Путин "станет прямым арбитром того, какое поведение и идеалы разрешены или запрещены в российском информационном пространстве", отметили в ISW.

"Кодекс мигрантов"

Российские власти начинают связывать свои усилия по подавлению информационного пространства с попытками контролировать поведение мигрантов.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий 29 июля предложил ввести "Кодекс мигрантов", обязывающий мигрантов интегрироваться в российские культурные, языковые, правовые и поведенческие нормы.

Одобренный комитетом ранее законопроект, требующий деанонимизации каналов социальных медиа с более 10 000 подписчиков, также содержит отдельное положение, ограничивающее возможность для мигрантов покупать более 10 SIM-карт на человека.

Для ультранационалистов и мобилизации

В Институте считают, что Кремль решается на подобные шаги для успокоения ультранационалистического сообщества, которое в значительной степени поддержало восстание бывшего главаря Группы Вагнера Евгения Пригожина.

Кроме того, создаваемые механизмы будут способствовать Министерству обороны РФ в принуждении мигрантов к военной службе.

Между тем цель остановить рост угрозы исламского экстремизма в России перед инициаторами указанных изменений не стоит, считают в ISW.

 

 

Напомним, в России расширяют официальное определение экстремизма в рамках текущих усилий Кремля по уголовному преследованию и сдерживанию внутренней оппозиции. Оппозиция к текущим действиям и структуре российского правительства будет определяться как этническая нетерпимость по отношению к россиянам, поддерживающим политику Кремля и войну против Украины.

Также власти в России ограничивают доступ к YouTube.

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