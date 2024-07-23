У Росії узаконюють переслідування будь-кого, хто не згодний з політикою Кремля, - ISW

У Росії розширюють офіційне визначення екстремізму в рамках поточних зусиль Кремля щодо кримінального переслідування та стримування внутрішньої опозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

22 липня МВС Росії опублікувало проект нової російської антитерористичної стратегії, в якому встановлюються правові визначення понять "русофобія" і "ксенофобія", а також змінюються визначення понять "радикалізм", "протидія екстремізму" та "суб’єкти протидії екстремізму».

Ці визначення значно розширюють можливості Кремля щодо кримінального переслідування будь-кого, хто виступає проти його політики, класифікуючи внутрішню опозицію за низкою туманних і широких визначень.

Опозиція до поточних дій та структури російського уряду визначатиметься як етнічна нетерпимість щодо росіян, які підтримують політику Кремля і війну проти України.

Кремль також, імовірно, прагне використати ці визначення та подальше судове переслідування, щоб заслужити прихильність російських ультранаціоналістів, вважають в ISW.

"Кремль, ймовірно, схилятиметься до наративів та ідеологій, які сприяють внутрішньому націоналізму, щоб створити інформаційні умови для своїх тривалих військових дій в Україні та своєї майбутньої ворожості до інших держав, які Кремль вважає "русофобськими".