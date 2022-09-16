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Может ли Путин объявить мобилизацию после наступления ВСУ: оценка эксперта

Новина українською →
Киев, Пятница 16 сентября 2022 14:48
Может ли Путин объявить мобилизацию после наступления ВСУ: оценка эксперта Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Российский диктатор Владимир Путин стоит перед дидлемой, объявлять ли всеобщую мобилизацию в РФ. Но даже если он на это решится, это не принесет ему эффективного результата, а будет "набором пушечного мяса".

Об этом в интервью рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"Думаю, перед Путиным стоит такая дилемма - объявлять ли мобилизацию . Мое мнение: если бы они хотели проводить мобилизацию, был смысл делать это еще в октябре - ноябре прошлого года", - считает Самусь.

По его словам, тогда при таком сценарии РФ могла бы подготовить полмиллиона - миллион солдат, сержантов, офицеров призвать, сформировать новые подразделения.

"И тогда группировки у них на 24 февраля было бы полмиллиона - миллион человек, а не 150 тысяч. То есть они упустили момент", - объясняет эксперт.

По его мнению, хоть Путин сейчас и хотел бы объявить мобилизацию на фоне фрустрации после такого поражения, но генералы очень против и его политическое окружение тоже.

"Они понимают, что это может привести к беспорядкам и протестам, особенно - в социально некомфортных регионах, поскольку это уже будет мобилизация без обещаний миллионов и сотен тысяч рублей, а бесплатно отдать "долг родине", - отмечает Самусь.

По словам эксперта , если России сейчас объявить мобилизацию, то она даст "эффект" только весной, а это уже будет слишком поздно.

"Чтобы подготовить специалиста на уровне солдата, нужно минимум два месяца - реальных, а не тех "мобиков", которые бросает "ЛДНР", которые не знают, с какой стороны взять автомат. Чтобы подготовить сержанта нужно год. А чтобы подготовить офицера нужно хотя бы 2-3 года", - объясняет Самусь.

Он считает, что мобилизация в РФ может привести лишь к набору мяса, которое будет малоэффективным на поле боя, но создаст социально-политическую напряженность. При этом никто не знает, какая ситуация будет через 2-4 месяца с точки зрения действий украинской армии.

"Кроме того, у россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники. Железа как по статистике хватает, но, судя по всему, они далеко не в идеальном состоянии, потому что есть все больше и больше разорванных стволов в той технике, которая остается на поле боя", - обращает внимание Самусь.

Напомним, что на фоне успешного контрнаступления ВСУ в российской Госдуме начали всерьез говорить об объявлении мобилизации в РФ.

Добавим, 25 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность армии РФ увеличивается , а в украинской разведке уже оценили, повлияет ли это на войну и готов ли диктатор к всеобщей мобилизации.

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