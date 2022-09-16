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Чи може Путін оголосити мобілізацію після наступу ЗСУ: оцінка експерта

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Київ, П'ятниця 16 вересня 2022 14:48
Чи може Путін оголосити мобілізацію після наступу ЗСУ: оцінка експерта Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Російський диктатор Володимир Путін стоїть перед дидлемою, чи оголошувати загальну мобілізацію в РФ. Навіть якщо він на це наважиться, це непринесе йому ефективного результату, а буде "набором гарматного мяса".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

"Думаю, перед Путіним стоїть така дилема - чи оголошувати мобілізацію. Моя думка: якби вони хотіли проводити мобілізацію, їм був сенс робити це ще в жовтні - листопаді минулого року", - вважає Самусь.

За його словами, тоді за такого сценарію РФ могла б підготувати півмільйона - мільйон солдатів, сержантів, офіцерів призвати, сформувати нові підрозділи.

"І тоді б угруповання в них на 24 лютого було півмільйона - мільйон людей, а не 150 тисяч. Тобто вони упустили момент", - пояснює експерт.

На його думку, хоч Путін зараз і хотів оголосити мобілізацію на фоні фрустрації після такої поразки, але генерали дуже проти та й його політичне оточення теж.

"Вони розуміють, що це може призвести до заворушень та протестів, особливо - в соціально некомфортних регіонах, оскільки це вже буде мобілізація без обіцянок мільйонів і сотень тисяч рублів, а безкоштовно віддати "долг родине", - зазначає Самусь.

За словами експерта, якщо Росії зараз оголосити мобілізацію, то вона дасть "ефект" лише навесні, а це вже буде надто пізно.

"Щоби підготувати спеціаліста на рівні солдата потрібно мінімум два місяці - реальних, а не тих "мобіків", що кидає "ЛДНР", які не знають, з якого боку взяти автомат. Щоби підготувати сержанта треба рік. А щоби підготувати офіцера треба хоча би 2-3 роки", - пояснює Самусь.

Він вважає, що мобілізація в РФ може призвести лише до набору м'яса, яке буде малоефективним на полі бою, але створить соціально-політичну напруженість. При цьому ніхто ж не знає, яка ситуація буде через 2-4 місяці з точки зору дій української армії.

"Крім того, в росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки. Заліза наче за статистикою вистачає, але, судячи з усього, вони далеко не в ідеальному стані, бо є все більше і більше розірваних стволів у тій техніці, яка залишається на полі бою", - звертає увагу Самусь.

Нагадаємо, що на тлі успішного контрнаступу ЗСУ в російській Держдумі почали в серйоз говорити про оголошення мобілізації в РФ.

Додамо, 25 серпня президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким штатна чисельність армії РФ збільшується, а в українській розвідці вже оцінили, чи вплине це на війну і чи готовий диктатор до загальної мобілізації.

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Володимир Путін Мобілізація в Росії
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