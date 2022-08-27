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Под завалами может быть человек. В Бахмуте разбирают разрушенную оккупантами многоэтажку

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Бахмут, Суббота 27 августа 2022 15:28
Под завалами может быть человек. В Бахмуте разбирают разрушенную оккупантами многоэтажку Фото: в Бахмуте разбирают разрушенную оккупантами многоэтажку (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Иван Носальский

В Бахмуте Донецкой области спасатели начали разбирать завалы пятиэтажки, которую сегодня, 27 августа, обстреляли россияне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Донецкой области в Facebook.

"В 10:35 дежурные отделения приступили к проведению аварийно-спасательных работ на месте частичного разрушения пятиэтажного жилого дома в г. Бахмуте. Разрушения произошли в результате обстрелов ориентировочно в 02:00 27 августа. По предварительной информации, под завалами возможно нахождение одного человека", - сказано в сообщении.

При этом в ГСЧС отмечают, что в спасательных операциях принимают участие 13 человек и четыре единицы техники.

Разрушенная многоэтажка в Бахмуте (facebook.com/DSNSDon)

Напомним, ранее стало известно, что в Донецкой области за минувшие сутки оккупанты убили двух и ранили более 10 гражданских.

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Бахмут Война России против Украины Донецкая область ГСЧС
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