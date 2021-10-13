Путин заявил что иностранцы начали откачку газа из украинских ПХГ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что частные иностранные операторы начали откачку газа из украинских подземных хранилищ, который предназначен для потребителей в Европе. Он напомнил, что в украинских ПХГ находится газ европейских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Путин напомнил об энергетическом кризисе 2008 года, который разразился между Украиной и Россией. "Мы требовали, чтобы нам газ наш отдали - не отдают, они уже сами начали его потреблять", - добавил он.

По его словам, сейчас Россия наблюдает откачку газа из украинских ПХГ частными операторами, включая иностранных. Российский лидер обратил внимание, что часть необходимого Европе голубого топлива хранится на территории Украины и его значительными объемами владеют не украинские операторы, а европейские.

"Некоторые безответственные политики в Украине говорят о том, что надо бы его национализировать, этот газ, который хранится в подземных хранилищах и им не принадлежит", - добавил Путин.