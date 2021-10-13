Путін заявив що іноземці почали відкачування газу з українських ПСГ

Президент РФ Володимир Путін заявив, що приватні іноземні оператори відкачують газ з українських підземних сховищ, який призначений для споживачів у Європі. Він нагадав, що в українських ПСГ знаходиться газ європейських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Путін нагадав про енергетичну кризу 2008 року, яка вибухнула між Україною і Росією. "Ми вимагали, щоб нам газ наш віддали - не віддають, вони вже самі почали його споживати", - додав він.

За його словами, зараз Росія спостерігає відкачування газу з українських ПСГ приватними операторами, включаючи іноземних. Російський лідер звернув увагу, що частина необхідного Європі блакитного палива зберігається на території України і його значними обсягами володіють не українські оператори, а європейські.

"Деякі безвідповідальні політики в Україні говорять про те, що треба б його націоналізувати, цей газ, який зберігається в підземних сховищах і їм не належить", - додав Путін.