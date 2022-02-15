Путин обвинил Украину в "геноциде" на Донбассе. Шольц ему возразил

Отметим, слова Путина на сегодняшней пресс-конференции прозвучали в ответ на реплику Шольца о том, что НАТО вмешивалось в войну в Югославии, чтобы предотвратить геноцид. На что российский президент провел параллели с Донбассом.

"По нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, это и есть геноцид", - заявил он.

Уже на встрече с немецкой прессой канцлер Шольц возразил Путину.

"Это было сильно сказано (о геноциде, - ред.), но это неправильно", - заявил он.