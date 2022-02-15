Путин обвинил Украину в "геноциде" на Донбассе. Шольц ему возразил

Президент России Владимир Путин обвинил украинские власти якобы в геноциде на Донбассе. Немецкий канцлер Олаф Шольц считает эти слова неправильными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Шольца для прессы.
Отметим, слова Путина на сегодняшней пресс-конференции прозвучали в ответ на реплику Шольца о том, что НАТО вмешивалось в войну в Югославии, чтобы предотвратить геноцид. На что российский президент провел параллели с Донбассом.
"По нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, это и есть геноцид", - заявил он.
Уже на встрече с немецкой прессой канцлер Шольц возразил Путину.
"Это было сильно сказано (о геноциде, - ред.), но это неправильно", - заявил он.
Напомним, ранее Путин заявил, что не хочет войны в Европе, но припомнил Шольцу натовские бомбардировки в Югославии во время войны в Косово 1999 году.
Он также отметил, что решение о частичном выводе войск из районов учений связано с просьбой Госдумы России признать так называемые "ЛДНР".