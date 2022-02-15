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Путін звинуватив Україну в "геноциді" на Донбасі. Шольц йому заперечив

Автор: Ілона Свиридова

Президент Росії Володимир Путін звинуватив українську владу нібито в геноциді на Донбасі. Німецький канцлер Олаф Шольц вважає ці слова неправильними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Шольца для преси.

Зазначимо, слова Путіна на сьогоднішній прес-конференції прозвучали у відповідь на репліку Шольца про те, що НАТО втручалося у війну в Югославії, щоб запобігти геноциду. На що російський президент провів паралелі з Донбасом.

"За нашими оцінками, те, що відбувається на Донбасі сьогодні, це і є геноцид", - заявив він.

Вже на зустрічі з німецькою пресою канцлер Шольц заперечив Путіну.

"Це було сильно сказано (про геноцид, - ред.), але це неправильно", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що не хоче війни в Європі, але пригадав Шольцу натовські бомбардування в Югославії під час війни в Косово 1999 році.

Він також зазначив, що рішення про часткове виведення військ з районів навчань пов'язано з проханням Держдуми Росії визнати так звані "ЛДНР".

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Володимир ПутінДонбасОлаф Шольц