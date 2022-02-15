Путін звинуватив Україну в "геноциді" на Донбасі. Шольц йому заперечив

Зазначимо, слова Путіна на сьогоднішній прес-конференції прозвучали у відповідь на репліку Шольца про те, що НАТО втручалося у війну в Югославії, щоб запобігти геноциду. На що російський президент провів паралелі з Донбасом.

"За нашими оцінками, те, що відбувається на Донбасі сьогодні, це і є геноцид", - заявив він.

Вже на зустрічі з німецькою пресою канцлер Шольц заперечив Путіну.

"Це було сильно сказано (про геноцид, - ред.), але це неправильно", - заявив він.