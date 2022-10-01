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Путін обстрілює мешканців Запоріжжя, яких оголосив своїми громадянами, - британська розвідка

Фото: Росія обстрілює українців ракетами С-300 (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські війська продовжують обстрілювати ракетами мирних мешканців України. При цьому Путін 30 вересня офіційно оголосив їх громадянами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, російські війська 30 вересня майже завдали удару по автоколоні на південний схід від міста Запоріжжя. Місцева влада повідомляє про 25 убитих мирних жителів. Боєприпасом, швидше за все, була російська ракета ППО великої дальності, яка використовувалася для удару наземної мети.

За даними британської розвідки, російський запас таких ракет, швидше за все, обмежений і є цінним ресурсом, призначеним для знищення сучасних літаків і ракет, що наближаються, а не для використання проти наземних цілей. Його використання для ударів по наземних цілях майже напевно було спричинене загальною нестачею боєприпасів, особливо високоточних ракет більшої дальності.

Як зазначають у Міноборони Британії, того ж дня Путін підписав угоди про анексію Запоріжжя та інші частини окупованої України.

"Росія витрачає стратегічно цінні військові ресурси у спробах досягти тактичної переваги і в процесі вбиває мирних жителів, яких вона тепер називає своїми громадянами", - наголосили у британському оборонному відомстві.

Нагадаємо, за даними британської розвідки , Росія втрачає в Україні бойові літаки, втративши перевагу в повітрі.

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