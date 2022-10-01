RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин обстреливает жителей Запорожья, которых объявил своими гражданами, - британская разведка

Фото: Россия обстреливает украинцев ракетами С-300 (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские войска продолжают обстреливать ракетами мирных жителей Украины. При этом Путин 30 сентября официально объявил их гражданами РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, российские войска 30 сентября почти нанесли удар по автоколонне к юго-востоку от города Запорожье. Местные власти сообщают о 25 убитых мирных жителях. Боеприпасом, скорее всего, была российская ракета ПВО большой дальности, использовавшаяся для удара по наземной цели.

По данным британской разведки, российский запас таких ракет, скорее всего, ограничен и представляет собой ценный ресурс, предназначенный для уничтожения современных самолетов и приближающихся ракет, а не для использования против наземных целей. Его использование для ударов по наземным целям почти наверняка было вызвано общей нехваткой боеприпасов, особенно высокоточных ракет большей дальности.

Как отмечают в Минобороны Британии, в тот же день Путин подписал соглашения об аннексии Запорожья и других частей оккупированной Украины.

"Россия тратит стратегически ценные военные ресурсы в попытках добиться тактического преимущества и в процессе убивает мирных жителей, которых она теперь называет своими гражданами", - подчеркнули в британском оборонном ведомстве.

Напомним, по данным британской разведки, Россия теряет в Украине боевые самолеты, утратив превосходством в воздухе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин