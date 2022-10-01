Путин обстреливает жителей Запорожья, которых объявил своими гражданами, - британская разведка

Как отмечается в сводке, российские войска 30 сентября почти нанесли удар по автоколонне к юго-востоку от города Запорожье. Местные власти сообщают о 25 убитых мирных жителях. Боеприпасом, скорее всего, была российская ракета ПВО большой дальности, использовавшаяся для удара по наземной цели.

По данным британской разведки, российский запас таких ракет, скорее всего, ограничен и представляет собой ценный ресурс, предназначенный для уничтожения современных самолетов и приближающихся ракет, а не для использования против наземных целей. Его использование для ударов по наземным целям почти наверняка было вызвано общей нехваткой боеприпасов, особенно высокоточных ракет большей дальности.

Как отмечают в Минобороны Британии, в тот же день Путин подписал соглашения об аннексии Запорожья и других частей оккупированной Украины.

"Россия тратит стратегически ценные военные ресурсы в попытках добиться тактического преимущества и в процессе убивает мирных жителей, которых она теперь называет своими гражданами", - подчеркнули в британском оборонном ведомстве.