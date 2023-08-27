Путін обрав стратегію виснажливої війни проти України, - прем'єр Литви

Російський диктатор Володимир Путін обрав стратегію виснажливої війни проти України з метою вплинути на позицію Заходу.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Поки що здається, що стратегія Путіна - виснажлива війна, тривале виснаження", - заявила вона.

За словами Шимоніте, за допомогою такої стратегії РФ намагатиметься негативно вплинути на темпи та масштаби надання Україні допомоги у відсічі російській агресії.

"Потім (до влади на Заході, за планами Кремля - ред.) прийдуть політичні партії, які взагалі перестануть підтримувати Україну. Я бачу таку реальну можливість", - заявила премʼєр.

Ситуація на фронті

За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни наблизились до чергової лінії оборони ворога в Запорізькій області. Тим часом росіяни намагаються тиснути на Куп'янському напрямку, однак найближчими місяцями прориву там очікувати не варто.

При цьому речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк говорила, що окупантам припікає також й на Херсонському напрямку. Українські військові проводять контрбатарейну боротьбу, а також вибивають ворога з позицій, які він намагався опанувати після теракту на Каховській ГЕС.

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