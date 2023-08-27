Путин избрал стратегию изнурительной войны против Украины, - премьер Литвы

Российский диктатор Владимир Путин выбрал стратегию изнурительной войны против Украины с целью повлиять на позицию Запада.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Пока кажется, что стратегия Путина - изнурительная война, длительное истощение", - заявила она.

По словам Шимоните, с помощью такой стратегии РФ будет пытаться негативно повлиять на темпы и масштабы предоставления Украине помощи в отпоре российской агрессии.

"Потом (к власти на Западе, по планам Кремля - ред.) придут политические партии, которые вообще перестанут поддерживать Украину. Я вижу такую реальную возможность", - заявила премьер.

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны (ISW), украинские воины приблизились к очередной линии обороны врага в Запорожской области. Между тем, россияне пытаются давить на Купянском направлении, однако в ближайшие месяцы прорыва там ожидать не стоит.

При этом спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк говорила, что оккупантам припекает также и на Херсонском направлении. Украинские военные проводят контрбатарейную борьбу, а также выбивают врага с позиций, которые он пытался овладеть после теракта на Каховской ГЭС.

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