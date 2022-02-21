UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Путин обращается к россиянам после Совбеза по признанию "ЛДНР": видео

Автор: Артем Горовенко

Президент России Владимир Путин выступает к нации с обращением. Сегодня он обещал принять решение о признании так называемых "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, Путин заявил, что в течение последних дней обострение на Донбассе достигло критического уровня. Он также в очередной раз заявил о том, что Украина является якобы искусственным государственным образованием, "архитектором которой был Владимир Ленин".

"В результате большевистской политики и возникла Советская Украина. Украина им Владимира Ильича Ленина, он ее автор и архитектор... Включая директивы по Донбассу, который втиснули в Украину, а сейчас они сносят памятники Ленину, называя это декоммунизацией… Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это устраивает. Мы готовы показать, что значит настоящая декоммунизация", - выступил Путин с угрозами в адрес Украины.

Он также добавил, что к распаду СССР привели "стратегические ошибки большевиков".

"Распад исторической России под названием СССР на их совести", - отметил российский президент.

Напомним, сегодня российский президент провел заседание Совбеза РФ, на котором рассматривалось обращение Госдумы и самих представителей "ЛДНР" о признании "республик Донбасса".

После этого заседания Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и немецкому канцлеру Олафу Шольцу, что признает так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинДНРЛНР