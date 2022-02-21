Путін звертається до росіян після Радбезу щодо визнання "ЛДНР": відео

Зокрема, Путін заявив, що протягом останніх днів загострення на Донеччині досягло критичного рівня. Він також вкотре заявив про те, що Україна є нібито штучною державною освітою, "архітектором якої був Володимир Ленін".

"В результаті більшовицької політики і виникла Радянська Україна. Україна ім Володимира Ілліча Леніна, він її автор і архітектор... Включно з директивами щодо Донбасу, який втиснули в Україну, а зараз вони зносять пам'ятники Леніну, називаючи це декомунізацією... Ви хочете декомунізацію? Ну що ж, нас це влаштовує. Ми готові показати, що означає справжня декомунізація", - заявив Путін із погрозами на адресу України.

Він також додав, що до розпаду СРСР спричинили "стратегічні помилки більшовиків".

"Розпад історичної Росії під назвою СРСР на їхній совісті", - зазначив російський президент.