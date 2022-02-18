Путин обещает по 10 тысяч рублей эвакуированным из ОРДЛО

Президент России Владимир Путин распорядился оказать финансовую помощь эвакуированным из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Каждому прибывающему выплатят по 10 тысяч рублей (около 3,7 тысячи гривен).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Президент поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в (Ростовскую - ред.) область с Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей", - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, главе Министерства по чрезвычайным ситуациям России Александру Чуприянову поручено организовать прием эвакуированного населения оккупированного Донбасса. В частности, их должны обеспечить горячим питанием, медицинской помощью и всем необходимым.
Напомним, на фоне обострения на Донбассе оккупационные власти объявили эвакуацию местных жителей.
Отметим, после этого объявления в ОРДЛО сработали сирены гражданской обороны, образовались очереди на заправках и возле банкоматов. Также в регионе возникли проблемы с мобильной связью. Подробнее - в материале РБК-Украина.